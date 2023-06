Exposition sur le patrimoine du sport à Vexin-sur-Epte Espace France Service Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte Catégories d’Évènement: Eure

Sur le patrimoine du sport à Vexin sur Epte: – rétrospective photos des évènements sportifs

– book des parcours de randonnées Espace France Service 25 grande rue, Écos, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Écos Eure Normandie https://www.vexin-sur-epte.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

