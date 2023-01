Rencontre-débat “Éthique et spiritualité en fin de vie” Espace France Quéré Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontre-débat "Éthique et spiritualité en fin de vie"

Jeudi 19 janvier 2023, 18h00
Espace France Quéré, 18 rue du sergent Bauchat, 75012 Paris

Dans la Semaine pour l'unité des chrétiens.

Rencontre-débat avec le Dr Laure Copel, chef de service des soins palliatifs au groupe hospitalier DCSS, le pasteur Andréas Lof et le père Philippe de Kergorlay, aumôniers protestant et catholique de l’établissement.

