Forum de l'apprentissage Mercredi 28 juin, 14h00 Espace Formation du Saumurois Entrée libre Venez rencontrer les équipes pour : une présentation de l'apprentissage,

des échanges avec des professionnels métiers afin de vous accompagner dans la validation de projet de formation et de recherche d’employeurs.. Présence de l’Orientibus du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Présence des établissements de formations suivants :

– CFA Edgar Pisani Montreuil-Bellay

– MFR de la Rousselière Montreuil-Bellay

– MFR de Doué-En-Anjou

– Lycée UFA Les Ardilliers

– Les Compagnons du Devoir

– Le GRETA CFA 49

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T18:30:00+02:00

