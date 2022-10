Rendez-vous aux jardins Espace Fontaine Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Rendez-vous aux jardins Espace Fontaine, 3 juin 2023, Arnouville. Rendez-vous aux jardins 3 et 4 juin 2023 Espace Fontaine

Entrée libre

Événement national initié par le Ministère de la culture, les rendez-vous aux jardins auront pour thème : « Les musiques ».

Troquez plantes, fleurs, graines et participez à des ateliers créatifs autour du jardin, au son d’intermèdes musicaux. Renseignements : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

