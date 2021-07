Thizy-les-Bourgs Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône, Thizy-les-Bourgs Espace fondation patrimoine : les métiers d’art Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs Catégories d’évènement: Rhône

Hommes ou femmes de passion, les professionnels des métiers d’Art représentent un pan non-négligeable du patrimoine culturel. Héritiers de siècles de savoir-faire, ils conjuguent quotidiennement leur maîtrise au futur, s’adaptant sans cesse aux évolutions techniques et scientifiques. Exposition et visite libre. Exposition proposée par les délégations Auvergne et Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine. Écomusée du Haut-Beaujolais 570 Chemin des Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS Thizy-les-Bourgs Thizy Rhône

