Salon des arts créatifs Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Salon des arts créatifs Espace Florian Chateauneuf-sur-loire, 21 octobre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Salon des arts créatifs 21 et 22 octobre Espace Florian Ateliers/démonstrations par les animateurs des Doyottes de Loire. Exposants professionnels, artisans, maîtres d’art. Salon de thé. Tombola: gros lot à gagner: une surjeteuse/recouvreuse. Espace Florian Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « lesdoyottes@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 FMACEN045V509THO Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Espace Florian Adresse Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Espace Florian Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.867139;2.220311

