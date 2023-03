Concours National CMF (Hazebrouck) Espace Flandre, 8 avril 2023, HAZEBROUCK.

Un concours national ?

Oui, mais un concours new look dont nous devions inaugurer la nouvelle formule en 2020 à Calonne Ricouart et qui a été annulé pour les tristes raisons que nous savons.

En 2023, ce sont nos amis l’ Union Musicale d’Hazebrouck et la ville d’ Hazebrouck ma ville qui nous font de plaisir de nous accueillir et co organiser cet évènement.

Détails :

Samedi 8 avril de 14h30 à 18h

Classe d’orchestre de l’école de musique de Bousies

L’Avenir Ruglois

Harmonie Municipale de Grouches Luchuel

Chœur des Mineurs Polonais

Dimanche 9 avril de 9 à 18h

Orchestre d’Harmonie de la ville d’Arques

Harmonie Batterie Municipale de Bergues

Harmonie Batterie Municipale d’Honsdchoote

Harmonie de La Gorgue

Orchestre d’harmonie de Saint-Omer

En quoi ce concours est innovant ?

Une seule salle avec d’excellentes conditions, un seul jury.

Pas de défilé mais une vraie possibilité de participer au concours en écoutant les autres ensembles

Création de nombreux prix :

Prix spécial CMF Hauts de France récompensant le meilleur ensemble des Hauts de France du concours

Prix spécial coup de coeur du jury

Prix du meilleur soliste

Prix de la meilleure section

Prix du public grâce à une application téléphonique en direct

Prix de l’Union Musicale d’Hazebrouck

Espace Flandre Rue du Milieu , 59190 HAZEBROUCK HAZEBROUCK

