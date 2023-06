FORUM DES SPORTS CULTURE ET COMPAGNIE Espace Flambeau Mirecourt, 2 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Forum des Sports de la culture et compagnie

Espace Robert Flambeau à Mirecourt

A chaque rentrée l’Office Municipal des Sports en collaboration avec la ville de Mirecourt, organise son traditionnel » Forum des Sports de la Culture et Cie »

Vous découvrirez une cinquantaine de stands.Cet événement riche en rencontres, permet de présenter une palette diverse et variée des associations locales (sportives, culturelles et autres). Sur la journée des démonstrations sportives seront présentées au public. Vous pouvez vous renseigner auprès des associations (sur les inscriptions, prise de licence) le jour même.

Buvette sur place.. Tout public

Samedi 2023-09-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-02 17:00:00. 0 EUR.

Espace Flambeau avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Every autumn, the Office Municipal des Sports, in collaboration with the town of Mirecourt, organizes its traditional « Forum des Sports de la Culture et Cie »

You’ll find around fifty stands, and this event is full of encounters, showcasing a diverse and varied range of local associations (sporting, cultural and others). Sports demonstrations will be held throughout the day. You can contact the associations on the day of the event for information on registration and licensing.

Refreshments on site.

Forum des Sports de la culture et compagnie

Espacio Robert Flambeau, Mirecourt

Cada otoño, la Oficina Municipal de Deportes organiza, en colaboración con la ciudad de Mirecourt, su tradicional « Forum des Sports de la Culture et Cie » (Foro de Deportes, Cultura y Empresa)

En este evento, repleto de oportunidades para conocer gente nueva y presentar las diversas asociaciones locales (deportivas, culturales y otras), encontrará una cincuentena de stands. A lo largo del día habrá demostraciones deportivas. Puede ponerse en contacto con las asociaciones ese mismo día para obtener información sobre inscripciones y licencias.

Refrescos in situ.

Forum des Sports Kultur und Gesellschaft

Espace Robert Flambeau in Mirecourt

In jedem Herbst organisiert das Office Municipal des Sports in Zusammenarbeit mit der Stadt Mirecourt sein traditionelles « Forum des Sports de la Culture et Cie »

Sie werden etwa fünfzig Stände entdecken.Diese Veranstaltung, die reich an Begegnungen ist, ermöglicht es, eine vielfältige und abwechslungsreiche Palette der lokalen Vereine (Sport, Kultur und andere) zu präsentieren. Im Laufe des Tages werden dem Publikum Sportvorführungen vorgeführt. Sie können sich am selben Tag bei den Vereinen informieren (über Anmeldungen, Lizenzen).

Getränke vor Ort.

