Découvre l’œuvre du pionnier de la publicité, Firmin Bouisset Espace Firmin Bouisset Castelsarrasin, 16 septembre 2023, Castelsarrasin.

L’espace Firmin Bouisset vous ouvre ses portes. Venez découvrir seul, en famille ou entre amis, l’œuvre graphique et joyeuse du pionnier de la publicité, Firmin Bouisset.

Espace Firmin Bouisset 10 rue du Collège, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie 06 31 74 50 30 Le musée a ouvert ses portes en juillet 2021 à Castelsarrasin au cœur du charmant petit hôtel particulier qu’est la « Maison d’Espagne ».

Sur deux étages plus d’une centaine d’œuvres de ce peintre affichiste invitent à un voyage graphique et intime au cœur de l’univers de Bouisset mais aussi au cœur de cette Belle Époque où l’art publicitaire a éclos et où l’artiste, enfant du pays, a occupé une place de premier plan.

On y retrouve bien sur les œuvres indémodables de Bouisset que sont le Petit LU, la Petite Menier, la Petite Maggi et tant d’autres, mais aussi gravures, livres, objets publicitaires, films… le tout organisé en une déambulation ludique et thématique qui permet de plonger dans l’œuvre flamboyante de cet artiste au talent protéiforme.

