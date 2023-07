Festiv’CornemuseS Espace Fête du bord du Lac d’Azur Azur, 1 août 2023, Azur.

Azur,Landes

Le marché des producteurs d’Azur s’allie au dernier évènement de Festiv’CornemuseS pour proposer une soirée musique et gastronomie..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 23:00:00. .

Espace Fête du bord du Lac d’Azur

Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Azur farmers’ market joins forces with the latest Festiv’CornemuseS event to offer an evening of music and gastronomy.

El Marché des producteurs d’Azur se une a la última edición del Festiv’CornemuseS para ofrecer una velada de música y gastronomía.

Der Bauernmarkt von Azur verbindet sich mit der letzten Veranstaltung von Festiv’CornemuseS, um einen Abend mit Musik und Gastronomie anzubieten.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS