SPECTACLE CA BAVARDE LES CHOSES
Mardi 25 juillet, 19h30
ESPACE FERRY
GRATUIT – pour tous les âges

Infos et inscriptions : serviceculture@collines.org / 04 78 40 53 50 UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES ?

Une résidence artistique est l’accueil d’artistes sur un ou plusieurs lieux afin de réaliser ou montrer un projet de création.

Cette année, la résidence théâtre d’objets et poésie est présentée par la Cie Chiloé dans le cadre de L’été Culturel « Prendre l’air (du temps) ». LE PRINCIPE

1 jour par commune = un atelier d’initiation au théâtre d’objets à 16h30 (2h) et/ou le spectacle Ça bavarde les choses à 19h30 (1h)

Buvette et restauration sur place. LE SPECTACLE

Ça bavarde les choses est le spectacle tiré du premier recueil d’Isabelle Paquet. Des objets prennent la parole et ont en commun d’être « jetables », « à obsolescence programmée », « oubliés ». Ils véhiculent des paroles décalées, souvent drôles, politiques en dénonçant la société de consommation.

Comédien.nes : Isabelle PAQUET et Emmanuel HOUZÉ

Comédien.nes : Isabelle PAQUET et Emmanuel HOUZÉ
Trompettiste : Hugo Amand
ESPACE FERRY
Place Jules ferry, HEYRIEUX
Heyrieux 38540 Isère

2023-07-25T19:30:00+02:00 – 2023-07-25T21:00:00+02:00

