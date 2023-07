À la découverte du Patrimoine des Transmissions : Matériels futurs, Musique et Histoire au musée des Transmissions Espace Ferrié – Musée des transmissions Cesson-Sévigné, 16 septembre 2023, Cesson-Sévigné.

À la découverte du Patrimoine des Transmissions : Matériels futurs, Musique et Histoire au musée des Transmissions 16 et 17 septembre Espace Ferrié – Musée des transmissions Entrée libre et gratuite

Venez découvrir les nouveaux matériels de l’armée de Terre en avant-première : un Griffon et un VAB T3 vous seront présentés sur le parking du musée. De plus, pour en découvrir plus sur l’arme des Transmissions, des visites guidées vous seront proposées tout au long du week-end.

En outre pour représenter le patrimoine immatériel de l’armée, la musique des Transmissions sera présente et interprétera des chansons autour la thématique du sport. Une conférence aura aussi lieu le week-end au sein de l’amphithéâtre du musée sur les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine immatériel

Espace Ferrié – Musée des transmissions 6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 84 32 87 http://www.espaceferrie.fr Musée dédié aux Télécoms. L’Espace Ferrié montre de façon ludique et interactive l’évolution historique et technologique des moyens de communication civils et militaires. Accès métro ou bus : Métro – Ligne B puis 10 mn de marche / Ligne de bus : Numéro C4 – Arrêt Becquerel ou Atalante puis 5 – 10mn de marche environ suivant l’arrêt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

MSMuséedestransmissions