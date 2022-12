Bal de la Vallade espace Ferraud, Saint-Yrieix-la-Perche (87)

Participation libre

avec Bingo espace Ferraud, Saint-Yrieix-la-Perche (87) rue du docteur Lemoyne espace Ferraud, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40339 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Terre de Liens 87 fête l’entrée de la Ferme de La Vallade, située à Ladignac-le-Long) dans le réseau 15h – 16h30 Interventions pour présenter la ferme. Historique de la démarche. Perspectives de développement. Présentation du mouvement Terre de Liens. Témoignages 16h30 – 17h Goûter / apéro offert. Produits locaux bio. 17h – 19h Bal trad avec Bingo (Yves Menut, accordéon, Jérôme Salpetier, mandoline, Michel delhaye, guitare). Avec le concours de Marion Peters, animation danses. source : événement Bal de la Vallade publié sur AgendaTrad

