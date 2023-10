Théâtre musical: » Hors normes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax, 6 mars 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par la Compagnie Betty Blues. Aujourd’hui, Pablo fête ses 8 ans ! Sa maman, Juliette, va préparer une fête aidée par son amie Leïla, la marraine de Pablo. Très vite, le cadeau de Leïla intrigue Juliette. “Est ce qu’au moins c’est un cadeau normal ?”

Avec « Hors normes », Les comédiennes chanteuses et musiciennes nous invitent à replonger dans notre histoire collective et à interroger la notion de normalité. Avec un regard décalé, pour défendre la liberté

d’être soi, la pluralité de nos êtres et de nos identités. Représentations suivies d’un échange avec les artistes. Représentations suivies d’un échange avec les artistes..

2024-03-06 fin : 2024-03-06 . EUR.

Espace Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Betty Blues. Today is Pablo’s 8th birthday! His mom, Juliette, is planning a party with the help of her friend Leïla, Pablo’s godmother. Juliette is soon intrigued by Leïla’s gift: « Is it at least a normal present?

With « Hors normes », the singers and musicians invite us to delve into our collective history and question the notion of normality. With an offbeat perspective, to defend the freedom

of being ourselves, the plurality of our beings and identities. Performances followed by a discussion with the artists. Performances followed by an exchange with the artists.

Por Compagnie Betty Blues. Hoy Pablo cumple 8 años Su madre, Juliette, organiza una fiesta con la ayuda de su amiga Leïla, madrina de Pablo. Juliette no tarda en mostrarse intrigada por el regalo de Leïla: « ¿Es al menos un regalo normal?

Con « Hors normes », los cantantes y músicos nos invitan a ahondar en nuestra historia colectiva y a cuestionar la noción de normalidad. Con una perspectiva fuera de lo común, para defender la libertad

de ser nosotros mismos, la pluralidad de nuestros seres y nuestras identidades. Actuaciones seguidas de un debate con los artistas. Actuaciones seguidas de un debate con los artistas.

Von der Betty Blues Company. Heute feiert Pablo seinen achten Geburtstag! Seine Mutter Juliette bereitet mit Hilfe ihrer Freundin Leïla, Pablos Patentante, ein Fest vor. Schon bald ist Juliette von Leïlas Geschenk fasziniert: « Ist es wenigstens ein normales Geschenk?

Mit « Hors normes » laden uns die singenden und musizierenden Schauspielerinnen dazu ein, in unsere kollektive Geschichte einzutauchen und den Begriff der Normalität zu hinterfragen. Mit einem unkonventionellen Blick, um die Freiheit zu verteidigen

sich selbst zu sein, die Pluralität unserer Wesen und unserer Identitäten. Aufführungen mit anschließendem Austausch mit den Künstlern. Aufführungen mit anschließendem Austausch mit den Künstlern.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Grand Dax