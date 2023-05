Théâtre d’improvisation Espace Félix Arnaudin, 1 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Les Keskonfé VS Le 13 à l’Ouest (Paris).Dans une ambiance conviviale, dynamique et parfois un peu déjantée, deux équipes de comédiens amateurs s’affrontent sur scène sur des thèmes proposés par le public ou l’arbitre..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Espace Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes

Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Keskonfé VS Le 13 à l’Ouest (Paris) In a friendly, dynamic and sometimes a little crazy atmosphere, two teams of amateur comedians compete on stage on themes suggested by the audience or the referee.

Les Keskonfé VS Le 13 à l’Ouest (París) En un ambiente amistoso, dinámico y a veces un poco loco, dos equipos de cómicos aficionados compiten en el escenario sobre temas sugeridos por el público o el árbitro.

Les Keskonfé VS Le 13 à l’Ouest (Paris).In einer freundlichen, dynamischen und manchmal etwas verrückten Atmosphäre treten zwei Teams von Amateurschauspielern auf der Bühne zu Themen an, die vom Publikum oder dem Schiedsrichter vorgeschlagen werden.

