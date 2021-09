Izernore Musée archéologique d'Izernore Ain, Izernore Espace familles Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Dans l’espace familles, petits et grands plongeront dans le quotidien des Gallo-Romains. Prenez-vous en photo en tenue d’époque, essayez-vous à l’écriture sur tablette de cire, fabriquez votre propre lampe à huile ou amusez-vous avec quelques jeux populaires de l’Antiquité ! Activités manuelles, jeux, costumes et plus pour découvrir les Gallo-Romains en famille. Musée archéologique d’Izernore Place de l’église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

