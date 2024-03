Espace familles Conférence: Accueillir un animal quand on a un enfant Villé, vendredi 22 mars 2024.

Venez découvrir la meilleure façon de faire se rencontrer l’animal et l’enfant. Comment faire en sorte que les deux se respectent et grandissent ensemble ? Comment les préparer à la rencontre et la vie en commun ? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22 20:00:00

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@mjc-levivarium.com

L’événement Espace familles Conférence: Accueillir un animal quand on a un enfant Villé a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme du val de Villé