Un jardin dans ma main Espace Famille Centre social CAF Charenton Paris, 30 juin 2023, Paris.

Un jardin dans ma main Vendredi 30 juin, 15h00 Espace Famille Centre social CAF Charenton

Spectacle de contes pour les touts-petits de 0 à 3 ans et leur parents autour de la nature et de ses créatures minuscules.

Suivi d’un temps d’échange et de transmission autour des comptines et jeux de doigts.

Espace Famille Centre social CAF Charenton 295 rue de Charenton 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France 01 43 07 49 10 Espace dédié aux familles et enfants de 0 à 6 ans

Espace jeux libres, temps de rencontres et ateliers Métro ligne 8, Tramway 3b arrêt porte de charenton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T15:00:00+02:00 – 2023-06-30T16:00:00+02:00

©Jérôme Barbosa