Noël en famille : jeux et goûter – Lundi 19 décembre Espace famille Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Noël en famille : jeux et goûter – Lundi 19 décembre Espace famille, 19 décembre 2022, Blagnac. Noël en famille : jeux et goûter – Lundi 19 décembre Lundi 19 décembre, 15h00 Espace famille

Renseignements

Jeux et goûter avec les tout-petits. Espace famille 1 cheminement du four à briques, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Lundi 19 décembre à 15h, l’Espace famille vous propose des animations de Noël : jeux et goûter avec les tout-petits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T15:00:00+01:00

2022-12-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Espace famille Adresse 1 cheminement du four à briques, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Espace famille Blagnac Departement Haute-Garonne

Espace famille Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Noël en famille : jeux et goûter – Lundi 19 décembre Espace famille 2022-12-19 was last modified: by Noël en famille : jeux et goûter – Lundi 19 décembre Espace famille Espace famille 19 décembre 2022 Blagnac Espace famille Blagnac

Blagnac Haute-Garonne