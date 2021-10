Amilly maison de la petite enfance Amilly, Loiret Espace familial – Parents solos maison de la petite enfance Amilly Catégories d’évènement: Amilly

maison de la petite enfance, le vendredi 19 novembre à 19:00

Dans le cadre de semaine de la parentalité, l’Espace familial vous propose un moment convivial : **PARENTS SOLOS** Les enfants jouent à la ludothèque et les parents se parlent à l’Espace familial.

maison de la petite enfance 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly Loiret

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T22:00:00

