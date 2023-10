Téléthon : Randonnée et Marche Nordique Espace Fabro Bas-en-Basset, 25 novembre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Randonnée au profit du téléthon autour des étangs d’environ 11 KM et un parcours spécial famille et poussettes avec jeu photos pour les enfants – marche nordique de 14 km – Pensez à apporter un verre ou gobelet.

2023-11-25 13:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Espace Fabro

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



11 km walk around the ponds in aid of the telethon, and a special family and stroller route with a photo game for children – 14 km Nordic walk – Remember to bring a glass or cup

Paseo de 11 km alrededor de los estanques a beneficio del Teletón y recorrido especial para familias y carritos de bebé con juego fotográfico para niños – Marcha nórdica de 14 km – ¡No olvide llevar un vaso o una taza!

Wanderung zugunsten des Telethons rund um die Teiche von ca. 11 KM und eine spezielle Familien- und Kinderwagenstrecke mit Fotospiel für die Kinder – Nordic Walking von 14 km – Denken Sie daran, ein Glas oder einen Becher mitzubringen

