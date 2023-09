Fête de la pomme Espace Fabro Bas-en-Basset, 22 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Dimanche 16 octobre, toute la journée, le Camion qui presse sera présent sur la place des Droits de l’Homme, vous pourrez faire presser vos pommes (à partir de 80 kilos) mais il est indispensable de réserver.

Repas à 12h30.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Espace Fabro

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday October 16th, all day long, the Pressing Truck will be present on the Place des Droits de l’Homme, you will be able to press your apples (from 80 kilos) but it is essential to reserve.

Meal at 12:30 pm

El domingo 16 de octubre, el Camion qui presse estará todo el día en la Place des Droits de l’Homme. Podrá hacer prensar sus manzanas (a partir de 80 kilos), pero es imprescindible reservar.

Comida a las 12.30 h

Am Sonntag, dem 16. Oktober, wird den ganzen Tag über der Camion qui presse auf dem Place des Droits de l’Homme stehen. Sie können Ihre Äpfel pressen lassen (ab 80 Kilo), aber eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.

Mahlzeit um 12.30 Uhr

