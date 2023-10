Concours de pétanque Espace Fabro Bas-en-Basset, 14 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Concours de pétanque en doublettes organisé par la Boule de la plage

13 euros la doublette – 5 euros par partie gagnée – ½ FINALE 25 euros

FINALE 100 euros.

2023-10-14 14:00:00

Espace Fabro Place des droits de l’homme

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Double pétanque competition organized by the Boule de la plage

13 euros per doublette – 5 euros per game won – ½ FINAL 25 euros

FINAL 100 euros

Competición de petanca de dobles organizada por la Boule de la plage

13 euros por doble – 5 euros por partida ganada – ½ FINAL 25 euros

FINAL 100 euros

Pétanque-Wettbewerb in Doubletten, organisiert von der « Boule de la plage »

13 Euro pro Doublette – 5 Euro pro gewonnenes Spiel – ½ FINALE 25 Euro

FINALE 100 Euro

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron