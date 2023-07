Demi étape « La France en courant » Espace Fabro Bas-en-Basset, 23 juillet 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

La ville de Bas-en-Basset accueille pour sa demi-étape « La France en Courant », course de relais nationale..

2023-07-23 09:00:00 fin : 2023-07-23 14:00:00. .

Espace Fabro

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Bas-en-Basset hosts the half-stage of « La France en Courant », a national relay race.

La ciudad de Bas-en-Basset acoge la media etapa de « La France en Courant », carrera nacional por relevos.

Die Stadt Bas-en-Basset empfängt für ihre Halbetappe « La France en Courant », einen nationalen Staffellauf.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron