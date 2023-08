Forum de la vie Lesparraine Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc, 9 septembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Vous cherchez des activités sportives, culturelles ou devenir bénévole d’une association,

le Forum de la vie Lesparraine, organisé par la municipalité, vous permettra de rencontrer les multiples associations de la ville.

Le maire profitera de l’occasion pour accueillir les nouveaux habitants..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 13:00:00. EUR.

Espace F. Mitterrand Place Gambetta

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



If you’re looking for sporting or cultural activities, or want to become a volunteer in an association,

the Forum de la vie Lesparraine, organized by the municipality, will give you the opportunity to meet the town’s many associations.

The mayor will take the opportunity to welcome new residents.

Si busca actividades deportivas o culturales, o si desea hacerse voluntario en una asociación,

el Forum de la vie Lesparraine, organizado por el ayuntamiento, le permitirá conocer las numerosas asociaciones de la ciudad.

El alcalde también aprovechará la ocasión para dar la bienvenida a los nuevos residentes.

Sie suchen nach sportlichen oder kulturellen Aktivitäten oder möchten als Freiwilliger in einem Verein tätig werden,

das von der Stadtverwaltung organisierte Forum de la vie Lesparraine bietet Ihnen die Möglichkeit, die zahlreichen Vereine der Stadt kennenzulernen.

Der Bürgermeister wird die Gelegenheit nutzen, um die neuen Einwohner zu begrüßen.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Médoc-Vignoble