SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – NICOLAS MORO EN DUO Espace extérieur Luc-sur-Orbieu, 22 septembre 2023, Luc-sur-Orbieu.

Luc-sur-Orbieu,Aude

Chanson française

« Nicolas Moro en Duo » (86)

Distribution : Nicolas Moro : Chant, Guitare / Mathias Guerry : Violon

Avec sa voix chaude, et l’autodérision qu’il enfile pour jouer les crooners-losers, avec ses paroles millimétrées, tantôt ironiques et potaches, tantôt mélancoliques et graves, ses références musicales et ses clins d’œil permanents au swing, au blues et à la musique populaire du siècle dernier, son air de n’y connaître rien et son humour absurde et flegmatique… Nicolas Moro a su créer un univers original, neuf et pourtant familier où derrière une apparente simplicité, se cache un vrai talent d’auteur compositeur interprète et un musicien exigeant.

Tout Public.

Réservation recommandée.

Avant chaque concert, nous vous présenterons les moments phares de la saison à venir. Après le concert, restez avec nous partager un moment convivial..

2023-09-22 19:00:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

Espace extérieur

Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie



French chanson

« Nicolas Moro en Duo » (86)

Cast: Nicolas Moro: Vocals, Guitar / Mathias Guerry: Violin

With his warm voice, and the self-mockery he dons to play the crooner-loser, with his meticulous lyrics, sometimes ironic and playful, sometimes melancholy and serious, his musical references and permanent nods to swing, blues and the popular music of the last century, his air of not knowing anything and his absurd, phlegmatic humor… Nicolas Moro has created an original, fresh and yet familiar universe where, behind an apparent simplicity, hides a real talent as a singer-songwriter and a demanding musician.

Open to all.

Booking recommended.

Before each concert, we’ll introduce you to the highlights of the coming season. After the concert, join us for a convivial moment.

Canción francesa

« Nicolas Moro en dúo » (86)

Elenco : Nicolas Moro : Voz, Guitarra / Mathias Guerry : Violín

Con su voz cálida y la autoburla que pone para interpretar al crooner-loser, con sus letras cuidadosamente elaboradas, a veces irónicas y desenfadadas, a veces melancólicas y serias, sus referencias musicales y guiños constantes al swing, al blues y a la música popular del siglo pasado, su aire de no saber nada y su humor absurdo y flemático… Nicolas Moro ha creado un universo original, fresco y a la vez familiar donde, tras una aparente sencillez, se esconde un verdadero talento de cantautor y de músico exigente.

Abierto a todos.

Se recomienda reservar.

Antes de cada concierto, presentaremos lo más destacado de la próxima temporada. Después del concierto, únase a nosotros para un momento de convivencia.

Französisches Chanson

« Nicolas Moro en Duo » (86)

Besetzung: Nicolas Moro: Gesang, Gitarre / Mathias Guerry: Violine

Mit seiner warmen Stimme und der Selbstironie, die er an den Tag legt, um den Crooner-Loser zu spielen, mit seinen millimetergenauen Texten, die mal ironisch und witzig, mal melancholisch und ernst sind, mit seinen musikalischen Referenzen und seinem permanenten Augenzwinkern auf den Swing, den Blues und die Volksmusik des letzten Jahrhunderts, mit seiner Art, nichts zu wissen, und seinem absurden und phlegmatischen Humor… Nicolas Moro hat es geschafft, ein originelles, neues und doch vertrautes Universum zu schaffen, in dem sich hinter einer scheinbaren Einfachheit ein echtes Talent als Autor, Komponist und Interpret sowie ein anspruchsvoller Musiker verbirgt.

Für jedes Publikum geeignet.

Reservierung empfohlen.

Vor jedem Konzert präsentieren wir Ihnen die Höhepunkte der kommenden Saison. Nach dem Konzert können Sie mit uns noch einen gemütlichen Moment verbringen.

