Lot-et-Garonne Marmande . Première Édition du Salon du Bien-Être à Marmande. Ce salon a pour but de promouvoir les activités des praticiennes et praticiens locaux en matière de bien-être.

Ateliers et conférences, animés par des experts en bien-être. Ces sessions vous permettront d’apprendre davantage sur les différentes pratiques de bien-être, telles que le Shiatsu, le Yoga, la méditation, la naturopathie, l’aromathérapie, la sophrologie, la réflexologie et bien d’autres encore.

Dans la soirée nous vous offrons un moment détente avec des concerts et de la restauration sur place.

