Shangri-La Espace Expo Marmande, mercredi 13 mars 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:30:00

fin : 2024-03-13 21:30:00

Shangri-La par le collectif Or-Normes.

Lors de ce BD-concert nouvelle génération, les spectateurs sont immergés dans l’univers de Tianzhu Enterprises, la société qui contrôle la station orbitale où se sont réfugiés les derniers humains dans la BD dystopique de Mathieu Bablet.

Grâce aux quatre écrans géants disposés autour d’eux, les spectateurs se retrouvent au centre d’un dispositif où les images de la bande dessinée sont projetées et où

les musiciens jouent en direct, incarnant eux-mêmes des habitants de la station.

Cette expérience de lecture sensorielle inédite a reçu le prix NUMIX 2022 à Montréal de la meilleure expérience culturelle in situ à l’Internationale en Juin 2022.

Espace Expo

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



