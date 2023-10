LE MARCHÉ D’HIVER À MENDE Espace Evénement Georges Frèche Mende, 4 novembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Le marché de producteurs se déroule tous les samedis matin à Mende.

Ce marché à lieu, au rez-de-chaussée de l’Espace Evénement, place du Foirail.

Composé pour l’essentiel, de producteur du pays.

SOUTENEZ VOS PRODUCTEURS LOCAUX, ALLEZ AU MARCHÉ !

En ….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Espace Evénement Georges Frèche Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie



The farmers’ market takes place every Saturday morning in Mende.

The market takes place on the first floor of the Espace Evénement, place du Foirail.

Mainly made up of local producers.

SUPPORT YOUR LOCAL PRODUCERS, GO TO THE MARKET!

In …

El mercado de los agricultores tiene lugar todos los sábados por la mañana en Mende.

El mercado tiene lugar en la planta baja del Espace Evénement, place du Foirail.

Se compone principalmente de productores locales.

APOYE A LOS PRODUCTORES LOCALES, ¡VAYA AL MERCADO!

En …

Der Bauernmarkt findet jeden Samstagmorgen in Mende statt.

Der Markt findet im Erdgeschoss des Espace Evénement auf dem Place du Foirail statt.

Der Markt besteht hauptsächlich aus Erzeugern aus dem Land.

UNTERSTÜTZEN SIE IHRE LOKALEN PRODUZENTEN, GEHEN SIE AUF DEN MARKT!

In …

Mise à jour le 2023-10-18 par 48 – OT de Mende