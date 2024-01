Salon de l’Aquarelle Espace Evasion Montgermont, samedi 4 mai 2024.

Salon de l’Aquarelle Inscriptions pour le concours ouvertes jusqu’au 15/03/2024 4 – 11 mai Espace Evasion Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-11T11:00:00+02:00 – 2024-05-11T16:00:00+02:00

Invitée d’honneur 2024 : Viktoria Prischedko

“L’aquarelle est une technique très spontanée et émotionnelle qui offre une grande variété de possibilités fascinantes pour voir le monde d’un autre œil. Avec ses couleurs fluides et ses effets vibrants, elle permet une expression créative qui repousse les limites de la réalité et nous ouvre à des perspectives uniques.”

La Commune et la Société des Aquarellistes de Bretagne souhaitent par ce Salon mettre à l’honneur l’Aquarelle et ses artistes reconnus. Le concours a également pour objectif de participer à l’émergence de nouveaux artistes et de nouvelles tendances. Le Salon de l’Aquarelle, c’est une semaine d’expositions et d’animations : un concours ouvert à tous (présélection en amont du salon en mars), un stage d’aquarelle, une sortie “Croquez Montgermont”, une démonstration et des rencontres !

La participation au Salon de l’Aquarelle de Montgermont se fait sur sélection. Inscription avant le 15/03/2024. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la commune ou directement en mairie.

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

