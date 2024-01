A qui tu parles ? Espace Evasion Montgermont, vendredi 16 février 2024.

A qui tu parles ? Théâtre de la compagnie « Le monde au balcon » Vendredi 16 février, 20h30 Espace Evasion 7€ / Tarif réduit : 5€ / Sortir! : 2.50€

C’est l’histoire de Lili, 35 ans, un peu paumée, qui appelle à l’aide son Émotion et sa Raison. Trop d’excès, perte de repères et puis… cette nouvelle ! Cette fois c’est trop ! À un pas de l’irréparable, elle appelle au secours et son cri est entendu. Sa Raison et son Émotion interviennent : deux alliées fidèles qui la suivent depuis toujours. Deux alliées à la Laurel et Hardy, remplies souvent d’un trop plein d’entrain. À cause de leurs bourdes passées, Lili avait décidé de ne plus les écouter. Et depuis toutes ces années, elles rêvent, seules, de leurs retrouvailles. L’occasion est trop belle, il faut que Lili les écoute.

Mais à l’âge adulte, pris dans le tourbillon de la vie, sommes-nous prêts à renouer avec nos petites voix intérieures ?

C’est l’histoire d’une reconstruction, d’une renaissance. C’est l’histoire de Lili, de ces liens filiaux qui déplacent des montagnes et de toutes ces filles seules qui s’égarent…

À qui tu parles ? À pas mal d’entre nous en fait !

Compagnie “Le Monde au Balcon”

Textes : Camille Broquet, Clarisse Chenu et Marion Pouvreau

Sur scène : Camille Broquet, Marine Galland et Marion Pouvreau

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

