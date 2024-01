Célimène et le cardinal Espace Evasion Montgermont, samedi 27 janvier 2024.

Célimène et le cardinal Du théâtre classique écrit par un auteur contemporain Samedi 27 janvier, 20h30 Espace Evasion Plein tarif : 7€ – Tarif réduit : 5€ – Tarif sortir! : 2.50€

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Cette pièce de théâtre se veut une suite du Misanthrope de Molière, écrite en alexandrins par un auteur contemporain, Jacques Rampal.

L’Alceste de Molière ne s’accommode pas des bons usages de la Cour. Il veut fuir l’hypocrisie ambiante. Amoureux de Célimène, il doute aussi de sa sincérité et décide de tout quitter… Ils se retrouvent après 20 ans d’éloignement. Chacun a fait sa vie de son côté. Alceste est devenu un puissant cardinal, Célimène a épousé un bourgeois, est mère de quatre enfants, et semble mener une vie heureuse. Pour quelle raison veut-il la revoir ? Serait-il encore amoureux ? Et Célimène, aurait-elle tout oublié ?

Par la troupe les Arlequins : avec Josée Cady et Laurent Cottin

“N’ayez pas peur du classique, ces deux comédiens vous feront passer un moment délicieux avec ces deux personnages hauts en couleurs.”

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

