bal folk Espace Europa, Montigny-lès-Metz (57), 16 décembre 2023, .

bal folk Samedi 16 décembre, 20h30 Espace Europa, Montigny-lès-Metz (57) 12€

Ce bal de Noël est maintenant une tradition bien établie qui, depuis l’an dernier, a retrouvé son cadre habituel, la très belle salle de l’Espace Europa.

La 1ère partie sera assurée cette année par le groupe ALERIONS dont la renommée n’est plus à faire. Très connu pour son répertoire irlandais, il ne l’est pas moins pour l’animation des bals folk depuis plus de 40 ans.

Ensuite ce sera l’accueil à chaque fois très attendu du Père Noël qui videra sa hotte bien chargée pour le plus grand bonheur des petits et des grands, par tirage au sort à partir des billets d’entrée.

Enfin le Groupe Sans Gain au complet investira la scène pour faire danser le public sur ses plus grands succès passés et ceux qui sont en train d’être gravés sur leur 14ème CD dont la sortie est prévue les 18 et 19 mai, à l’occasion de leur 60ème anniversaire qui sera fêté en compagnie de Carlos Nunez et Gilles Servat à l’espace Chaudeau de LUDRES.

source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

Espace Europa, Montigny-lès-Metz (57) Rue Meurisse

Espace Europa, 57950 Montigny-lès-Metz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46734 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T01:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T01:00:00+01:00

baltrad balfolk