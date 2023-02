La nuit de la ridée Espace Etrillard, Saint-Nicolas-de-Redon (44), 25 février 2023, .

La nuit de la ridée Samedi 25 février, 20h30 Espace Etrillard, Saint-Nicolas-de-Redon (44)

8€ / 5€

avec Adimdéré, Charles Quimbert, Ecole de Musique Traditionnelle du GCBPV, Erwan Hamon & Janick Martin, Jean Yves Le Bot, Jeanne Lemoine & Cyril Couchoux, Manglo, Mari & Anjela Lorho-Pasco, …

Espace Etrillard, Saint-Nicolas-de-Redon (44) 14, Rue de Tabago Espace Etrillard, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41252”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}]

Dans le cadre de la saison « Bordures et Alentours », le collectif Le Grand Pas présente la première « Nuit de la ridée », un fest-noz inédit dédié à la plus belle danse du monde, assurément !

On connaissait la Nuit de la Gavotte à Poullaouën ou le Festival Fisel à Rostrenen. Il était plus que temps que la ridée ait son propre rendez-vous à elle ! Danse emblématique du Pays Vannetais et du Pays de Redon, elle se dévoilera lors de cette soirée sous toutes ses formes et ses multiples variantes.

Pour cette soirée, les musiciens Erwan Hamon & Janick Martin, artistes associés du collectif Le Grand Pas ont fait appel à une quarantaine d’artistes, instrumentistes, sonneurs, chanteurs, et chanteuses pour accompagner les danseurs pendant près de 6 heures, autour de ridées à 6 ou 8 temps. On retrouvera ainsi l’accordéoniste Jean-Yves Le Bot, les Manglo, chanteurs de St Vincent-sur-Ouest, les couples de sonneurs Sérot-Janvier et Hervieux-Le Gouarin, le duo Couchoux-Lemoine, les chanteuses Mari & Anjela Lorho-Pasco, la première du Duo père et fils Mathieu Hamon & Célestin Hamon-Mérand et le chanteur Charles Quimbert.

Cette Nuit de la Ridée est également l’occasion d’associer les jeunes musiciens et musiciennes issus de l’Ecole de Musique Traditionnelle du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine. Le groupe Adimdéré sera ainsi de la fête tout comme les élèves de l’école de musique qui auront travaillé depuis janvier un répertoire de ridées avec leurs professeurs.

Lieu de convivialité, cette Nuit de la Ridée sera également l’occasion d’une rencontre insolite avec une commande faite à des artistes venant d’un tout autre horizon musical à interpréter un répertoire de ridées. Pour cette première édition, ce seront The Bloyet Brothers, les figures locales du rock qui se prêteront au jeu d’une ridée électrique et sauvage !

source : événement La nuit de la ridée publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-26T00:30:00+01:00