L’eau dans la Métropole Turquoise, un Escape-Game pédagogique itinérant Espace Etoile, 26 mars 2023, Emmerin. L’eau dans la Métropole Turquoise, un Escape-Game pédagogique itinérant Dimanche 26 mars, 10h00, 14h30, 16h30 Espace Etoile Réservation nécessaire auprès de la mairie d’EMMERIN : 03 20 07 17 60, jusqu’au 24 matin au plus tard Découvrez l’intégralité du cycle de l’eau au travers d’un véritable jeu de rôle «Grandeur Nature » ! Des maquettes à construire, des machines à manipuler, des énigmes à résoudre, le tout dans des décors immersifs.

Toute une série d’épreuves vous attend… » Espace Etoile rue Auguste Potié Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320071760 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

