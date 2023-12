MARCHÉ DE NOËL Espace Etienne Lauriol Saint-Germain-de-Calberte, 17 décembre 2023 10:00, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Venez trouver des idées des cadeaux chez nos artisans locaux ! Au programme, pour enfants : atelier maquillage, tour en poney, contes, pêche surprise.

Vin chaud, soupe de Noël, crêpes et châtaignes sur place.

Et aussi, collecte de jouets pour le S….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00.

Espace Etienne Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Come and find gift ideas from our local artisans! For children: face painting, pony rides, storytelling and surprise fishing.

Mulled wine, Christmas soup, pancakes and chestnuts on site.

Toy drive for the S…

Venga y encuentre ideas para regalar de nuestros artesanos locales El programa infantil incluye un taller de maquillaje, paseos en poni, cuentacuentos y pesca sorpresa.

Vino caliente, sopa de Navidad, tortitas y castañas in situ.

También habrá una recogida de juguetes para la S…

Finden Sie Geschenkideen bei unseren lokalen Handwerkern! Auf dem Programm für Kinder: Schminkatelier, Ponyreiten, Märchen, Überraschungsangeln.

Glühwein, Weihnachtssuppe, Crêpes und Kastanien vor Ort.

Außerdem: Spielzeugsammlung für den S…

