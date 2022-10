Groupe de parole Espace et vie Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Groupe de parole 14 octobre – 9 décembre, les vendredis

Le groupe de parole offre un espace de soutien et d’écoute. Les proches aidants vont s’y rencontrer pour échanger sur les problématiques qu’ils vivent et qu’ils traversent.

Aidés par un psychologue, les participants vont pouvoir partager leurs savoirs et construire ensemble de nouvelles pistes de réflexion pour mieux vivre leur quotidien.

Q U E L S S O N T L E S O B J E C T I F S ?

• Diminuer l’angoisse et la culpabilité du proche aidant grâce à une meilleure compréhension des comportements dus à la maladie.

• Prévenir les situations d’épuisement qui affectent la santé physique et psychique du proche aidant et entraînent des répercussions sur sa vie sociale

et familiale.

• Apporter du soutien et rompre le sentiment de solitude via l’échange des familles sur leurs expériences personnelles, à la fois semblables et singulières.

• Partager un vécu difficile, exprimer une charge émotionnelle et découvrir des stratégies pour mieux accompagner son proche malade.

À Q U I C E L A S ’A D R E S S E ?

Le groupe de parole s’adresse à tout proche aidant désireux de s’exprimer librement sur un sujet qui le touche en présence de personnes confrontées

à la même situation et auxquelles il sera possible de s’identifier.

Certaines associations proposent également un groupe de parole spécifique pour les personnes malades notamment pour celles en début de maladie et/ou de moins de 65 ans.

