Cet espace est composé d’un glacier d’escalade de 8m de haut, d’un mur mobile de 6 m de haut ainsi que de blocs d’escalade A partir de 5 ans Créneau de 30′. 8 personnes max par créneau 10h00/10h30 – 10h40/11h10 -11h20/11h50 – 12h00/12h30 – 14h00/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h00/16h30 – 16h40/17h10 – 17h20/17h50 – 18h00/18h30 Respecter le protocole sanitaire Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte (Placé en dehors de la zone d’activité) Chaussures fermées obligatoires. Pas de jupe ni de robe

Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires

