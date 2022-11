ESPACE EQUESTRE. PROMENADE EN CALECHE Espace Equestre de Figuerolles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ESPACE EQUESTRE. PROMENADE EN CALECHE 20 – 22 décembre Espace Equestre de Figuerolles

Promenade en calèche : 3€, Promenade en poney : 5€, Balade à cheval : 20 € sur réservation

La Direction des Sports propose des promenades en calèche et en poney pendant les Fêtes de Noël (1ère semaine) à l’Espace Equestre de Figuerolles. Espace Equestre de Figuerolles Parc de Figuerolles Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur DESCRIPTIF La première semaine des vacances de Noël du 20 au 22/12 :

– Promenade en poney de 9h45 à 11h15 (Dernier départ 11h) de 4 à 10 ans

– Promenade en calèche de 14h30 à 16h00 (Dernier départ 15h45) Tous les vendredis de Décembre, sauf le 30/12, et sur réservation, au tarif de 20€ : balade à cheval

