Vendée

Le centre d'accueil périscolaire et de loisirs Acti'Mômes vous invite à son assemblée générale mardi 9 mai 2023, à 19h, à l'Espace Envol. Ce sera l'occasion de présenter aux familles le service restauration et de découvrir les activités et séjours proposés par le centre cet été. Espace Envol 17 rue de la Gare 85260 L'Herbergement

