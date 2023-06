Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé – Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé – Montauban-de-Bretagne, 3 novembre 2023, Montauban-de-Bretagne. Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Vendredi 3 novembre, 09h30 Espace Entreprise Le Tissé – Gratuit sur inscription Cet atelier s’adresse à toute personne portant un projet de création ou reprise d’entreprise. Il vous permettra d’appréhender les étapes de la création-reprise d’entreprise. Au programme de cet atelier : – Découvrir les élements incontournables pour créer ou reprendre votre entreprise

– Echanger avec un expert de la création pour clarifier vos interrogations

– Se projeter dans la vie d’un entrepreneur Espace Entreprise Le Tissé – 16 rue des Tisserands – ZA la Gautrais Montauban-de-Bretagne 35360 Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 66 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T09:30:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

création entrepreneur

Détails
Catégories d'Évènement:
Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne

Autres Lieu
Espace Entreprise Le Tissé -
Adresse
16 rue des Tisserands - ZA la Gautrais
Ville
Montauban-de-Bretagne
Departement
Ille-et-Vilaine

