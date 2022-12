Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé – Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne

Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé –, 3 mars 2023, Montauban-de-Bretagne. Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Vendredi 3 mars 2023, 09h30 Espace Entreprise Le Tissé –

Gratuit sur inscription

Un atelier interactif de 2h30 animé par des professionnels de l’accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Espace Entreprise Le Tissé – 16 rue des Tisserands – ZA la Gautrais Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne Cet atelier s’adresse à toute personne portant un projet de création ou reprise d’entreprise. Il vous permettra d’appréhender les étapes de la création-reprise d’entreprise. Au programme de cet atelier : – Découvrir les élements incontournables pour créer ou reprendre votre entreprise

– Echanger avec un expert de la création pour clarifier vos interrogations

– Se projeter dans la vie d’un entrepreneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T09:30:00+01:00

2023-03-03T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Autres Lieu Espace Entreprise Le Tissé - Adresse 16 rue des Tisserands - ZA la Gautrais Montauban-de-Bretagne Ville Montauban-de-Bretagne lieuville Espace Entreprise Le Tissé - Montauban-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Espace Entreprise Le Tissé - Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban-de-bretagne/

Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé – 2023-03-03 was last modified: by Envie de créer ou reprendre: par où commencer ? Espace Entreprise Le Tissé – Espace Entreprise Le Tissé - 3 mars 2023 Espace Entreprise Le Tissé - Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine