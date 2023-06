CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE MARCHÉ Espace Entreprendre le Tissé – Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE MARCHÉ Espace Entreprendre le Tissé – Montauban-de-Bretagne, 13 octobre 2023, Montauban-de-Bretagne. CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS MODEL CANVAS ET VOTRE ÉTUDE DE MARCHÉ Vendredi 13 octobre, 09h30 Espace Entreprendre le Tissé – Gratuit sur inscription Cet atelier s’adresse à tout créateur d’entreprise. Objectifs:

-Avoir une vision globale de son projet

– Faire ressortir les points forts et différenciants de son projet

– Vous familiariser avec le Business model canvas sur d’un cas pratique

– Maîtriser les outils pour réaliser votre étude marché

– Connaître votre marché, vos concurrents et clarifier votre offre L’atelier est limité à 10 personnes pour faciliter les échanges Espace Entreprendre le Tissé – 16 rue des Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- Bretagne Montauban-de-Bretagne 35360 Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299336666 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Autres Lieu Espace Entreprendre le Tissé - Adresse 16 rue des Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- Bretagne Ville Montauban-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

