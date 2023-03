Les Jeudis de l’entrepreneur.e Espace Entreprendre le Tissé – Montauban-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Jeudis de l’entrepreneur.e Espace Entreprendre le Tissé –, 30 mars 2023, Montauban-de-Bretagne. Les Jeudis de l’entrepreneur.e Jeudi 30 mars, 08h30 Espace Entreprendre le Tissé – Sur inscription La Communauté de communes Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté et Brocéliande Communauté ont le plaisir de vous proposer les Jeudis de l’entrepreneur.e : des ateliers de 3h30 tous les deux mois pour propulser votre jeune entreprise : développement commercial, gestion du temps, management efficace…

Ces sessions collectives organisées à l’Espace entreprises le Tissé à Montauban-de-Bretagne sont animées par Arnaud Baraté de Brocéliande Performance et vous permettront d’échanger avec d’autres entrepreneurs du territoire dans un cadre convivial et de développer un réseau de proximité. Prochain atelier sur le thème : Gérer efficacement la charge mentale du chef d’entreprise

Le Jeudi 30 mars de 8h30 à 12h à l’Espace entreprises le Tissé

(16 rue des Tisserands – ZA La Gautrais – Montauban de Bretagne) Espace Entreprendre le Tissé – 16 rue des Tisserands- ZA la Gautrais- 35360 Montauban-de- Bretagne Montauban-de-Bretagne 35360 Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-jeudis-de-lentrepreneure-gerer-efficacement-la-charge-mentale-du-chef-dentreprise-le-30-mars »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T08:30:00+02:00 – 2023-03-30T12:00:00+02:00

