Fées des bulles Espace Enfance Le Malesherbois, 29 novembre 2023, Le Malesherbois.

Fées des bulles Mercredi 29 novembre, 10h30 Espace Enfance Gratuit

Le voyage d’une bulle

Ce spectacle est construit avec de nombreux changements de rythme et numéros de cirque visuels afin de capter l’attention par le regard, l’ouïe et le toucher. Une attention particulière a également été portée sur le choix des musiques et l’interaction avec les enfants.

« Nous souhaitions proposer un spectacle de cirque adapté à un très jeune public en respectant les codes scéniques classiques et en prenant en compte les facultés de concentration et de visualisation d’enfants de cet âge.

Nous avons choisi pour fil rouge, le voyage d’une bulle. Elle se transformera tout au long du spectacle en passant par différents états : géante, multiples, cercles, pleine, vide… grâce à nos savoir-faire artistiques (les disciplines des Arts du Cirque, de la Danse et du Théâtre) mais aussi manuels (création des décors et des costumes).

La charte visuelle est celle de l’élément eau et la couleur bleue. »

Espace Enfance LE MALESHERBOIS, rue de la Vallée Doudemont Le Malesherbois 45330 Malesherbes Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T10:30:00+01:00 – 2023-11-29T11:00:00+01:00

2023-11-29T10:30:00+01:00 – 2023-11-29T11:00:00+01:00

cirque voyage

.