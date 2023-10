Conférence : temps d’échanges sur l’asthme Espace enfance jeunesse Coulonges-sur-l’Autize, 12 octobre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

e. Un temps d’échange sur l’asthme sera animé par Mme Branger, infirmière éducation thérapeutique pédiatrique,

jeudi 12 octobre à 19 h 30, à l’Espace enfance jeunesse de Coulonges-sur-l’Autize.

Gratuit et ouvert à tous.

Réservations conseillées par mail à relais.coulonges@ valdegatine.fr ; conférence organisée par le service enfance jeunesse de la communauté de communes Val de Gâtine en partenariat avec la Caf, la MSA et le Cadef 79.

>.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Espace enfance jeunesse

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



e. A discussion on asthma will be led by Mme Branger, pediatric therapeutic education nurse,

thursday October 12 at 7:30 pm, at the Espace enfance jeunesse in Coulonges-sur-l?Autize.

Free and open to all.

Reservations recommended by e-mail to relais.coulonges@ valdegatine.fr; organized by the Val de Gâtine communauté de communes childcare service in partnership with Caf, MSA and Cadef 79.

>

e. La Sra. Branger, enfermera pediátrica de educación terapéutica, dirigirá un debate sobre el asma,

el jueves 12 de octubre a las 19.30 h en el Espace enfance jeunesse de Coulonges-sur-l’Autize.

Gratuito y abierto a todos.

Se recomienda reservar por correo electrónico a relais.coulonges@ valdegatine.fr; organizado por el Departamento de Infancia y Juventud de la Mancomunidad de Municipios de Val de Gâtine en colaboración con Caf, MSA y Cadef 79.

>

e. Ein Austausch über Asthma wird von Frau Branger, Krankenschwester für pädiatrische therapeutische Ausbildung, geleitet,

donnerstag, den 12. Oktober um 19:30 Uhr im Jugendzentrum von Coulonges-sur-l’Autize.

Kostenlos und für alle zugänglich.

Reservierungen werden per E-Mail an relais.coulonges@ valdegatine.fr empfohlen. Die Konferenz wird von der Kinder- und Jugendabteilung der Communauté de communes Val de Gâtine in Partnerschaft mit der Caf, der MSA und dem Cadef 79 organisiert.

>

Mise à jour le 2023-10-09 par CC Val de Gâtine