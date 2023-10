Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée – 6ème édition Espace Encan – Quai Louis Prunier La Rochelle, 23 octobre 2023, La Rochelle.

La Rochelle,Charente-Maritime

Dans le cadre de l’Année de l’innovation franco-québécoise 2023, la 6e édition des Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée aura lieu à La Rochelle..

2023-10-23 fin : 2023-10-24 . .

Espace Encan – Quai Louis Prunier Espace Encan

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



As part of the Year of Franco-Quebec Innovation 2023, the 6th Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée will be held in La Rochelle.

En el marco del Año de la Innovación Franco-Quebequense 2023, se celebrará en La Rochelle la 6ª Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée.

Im Rahmen des französisch-québecischen Innovationsjahres 2023 findet in La Rochelle die 6. Ausgabe der Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée (französisch-québecische Konferenzen zur dezentralisierten Zusammenarbeit) statt.

