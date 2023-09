Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée Espace Encan La Rochelle La Rochelle, 23 octobre 2023, La Rochelle.

Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée 23 et 24 octobre Espace Encan La Rochelle Sur inscription

La 6è édition des Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée se tiendra les 23 et 24 octobre 2023 à La Rochelle sur la thématique « Innover pour des territoires durables »,

Evènement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, région hôte. En partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la Délégation à l’Action extérieure des collectivité territoriale, côté français.

La Délégation générale du Québec à Paris et le ministère des Relations internationales et de la francophonie sont les organisateurs du côté québécois.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agendas/assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-quebecoise-2023

Espace Encan La Rochelle espace encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:30:00+02:00

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

