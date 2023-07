33ème Journée Mondiale du Diabète Espace Encan La Rochelle, 14 novembre 2023, La Rochelle.

La Rochelle,Charente-Maritime

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 novembre. Cette date marque l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, sont les précurseurs de la découverte de l’insuline en 1921 (centenaire en 2021).

2023-11-14 09:00:00 fin : 2023-11-14 17:00:00. .

Espace Encan Quai Louis Prunier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



World Diabetes Day is celebrated every year on November 14. This date marks the birthday of Frederick Banting, who, along with Charles Best, pioneered the discovery of insulin in 1921 (centenary in 2021).

El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Esta fecha marca el cumpleaños de Frederick Banting que, junto con Charles Best, fueron los precursores del descubrimiento de la insulina en 1921 (centenario en 2021).

Der Weltdiabetestag wird jedes Jahr am 14. November begangen. Dieses Datum markiert den Geburtstag von Frederick Banting, der zusammen mit Charles Best 1921 als Wegbereiter für die Entdeckung des Insulins gilt (100. Geburtstag 2021).

