Minus (Nouvelle version 2023) Espace En Gauzy Salles-sur-l’Hers, dimanche 4 février 2024.

Minus (Nouvelle version 2023) Un conte de randonnée coloré et visuel, rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au Kazou! Dimanche 4 février, 11h00, 16h30 Espace En Gauzy

Début : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

C’est quoi le bonheur? Et puis c’est quoi etre heureux?Comment trouver sa place?

Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche.

A travers son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaitre.

Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.

Espace En Gauzy 5 route de Toulouse 11410 Salles-sur-l’Hers Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.icietpasailleurs.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671171183 »}]